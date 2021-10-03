Боец UFC Фергюсон — Махачеву: скоро увидимся с тобой и твоим жиртрестом

Легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон в Instagram намекнул, что хотел бы провести поединок против россиянина Ислама Махачева.

«Скоро увидимся. С тобой и твоим жиртрестом», – сказал Фергюсон.

У Фергюсона на данный момент серия из трех поражений подряд. Махачев 30 октября в Абу-Даби на UFC 267 проведет бой против Дэна Хукера.

Ранее стало известно, что Ислам Махачев встретится с Дэном Хукером на турнире UFC 267.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

В активе Тони Фергюсона 25 побед и шесть поражений.

По итогам трехраундового поединка в легком весе на турнире UFC 262, проходившем в Хьюстоне, судьи единогласно присудили победу Дариюшу.

Год назад Фергюсон уступил американцу Джастину Гэтжи, а в декабре 2020-го проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре.

UFC до этого несколько раз пытался организовать бой Фергюсона с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, однако каждый раз он отменялся.