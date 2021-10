Суарес объяснил свой жест после гола «Барселоне»

Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес объяснил свой жест после забитого гола в ворота «Барселоны» в восьмом туре Ла Лиги.

После забитого мяча форвард изобразил руками звонком по телефону. Журналисты и болельщики восприняли этот жест уругвайца как обращение к главному тренеру сине-гранатовых Рональду Куману.

Именно при голландском наставнике Суарес покинул каталонский клуб. Как потом рассказывал сам форвард, Куман сообщил ему о том, что он не вписывается в планы, по телефону. Сам Суарес признавался, что считает такое отношение тренера оскорбительным.

«Это было не для Кумана. Я показал жест всем людям, которые знают, что у меня прежний номер телефона. Я в шутку пообещал своим детям, что сделаю это», — приводит слова футболиста Marca.

Матч закончился победой мадридского клуба со счетом 2:0. Помимо гола, Суарес сделал результативную передачу на Тома Лемара, когда тот отправлял в сетку первый мяч в матче.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19), четырехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), двукратным победителем Суперкубка Испании (2016, 2018), победителем Лиги чемпионов (2014/15), Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) (2015) и клубного чемпионата мира (2015).

Ранее сообщалось, что Суарес забил всем клубам, с которыми встречался в Ла Лиге.

Luis Suárez was dismissed by Koeman with a brief phone call. Today Suárez has made the gesture of a phone call after scoring. [md] pic.twitter.com/PKZADLfKOb