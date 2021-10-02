Суарес впервые забил «Барселоне» и установил уникальное достижение

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес забил мяч в ворота «Барселоны» в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Таким образом, уругвайский форвард забил всем клубам, с которыми встречался в Ла Лиге.

Этот гол стал пятым для Суареса в нынешнем сезоне Ла Лиги. Также на счету уругвайца один забитый мяч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19), четырехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), двукратным победителем Суперкубка Испании (2016, 2018), победителем Лиги чемпионов (2014/15), Суперкубка УЕФА (2015) и клубного чемпионата мира (2015).

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Суареса составляет €15 млн.

Ранее Луис Суарес рассказал о работе в «Барселоне» под руководством Рональда Кумана.