Экс-президент «Спартака»: до каких пор этот бедный «Краснодар» будут убивать?

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя эпизод с неназначенным пенальти в матче десятого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром» (0:0), раскритиковал арбитров матча во главе с Владимиром Москалевым. Слова Червиченко передает «Чемпионат».

«До каких же пор этот бедный «Краснодар» будут убивать? Еще так нагло и по-хамски. Честно, не понимаю, зачем этот VAR нужен, если все видят, что рука есть. А эти два демона — один у экрана, второй в поле — делают вид, что руки нет», — сказал Червиченко.

В компенсированное время в штрафной зоне мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, но нарушения правил зафиксировано не было.

После десяти матчей ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Краснодар также набрал 17 баллов, но находится на четвертом месте, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

В следующем матче армейский клуб сыграет с «Уралом» 17 октября. «Краснодар» в этот же день на своем поле примет «Уфу».

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о противостоянии с братом.