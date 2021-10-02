Джиган объявил о переносе боя против Емельяненко

Российский рэп-исполнитель Джиган заявил, что не сможет подраться с бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

По словам артиста, ему необходимо в срочном порядке улетел на Мальдивские острова.

Напомним, что в сентябре 2021 года Емельяненко провел бой с блогером Артемом Тарасовым, в котором одержал победу по истечении трех раундов единогласным судейским решением.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с рэпером Джиганом.