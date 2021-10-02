Черчесов не связывает увольнение из сборной России с инициативой Путина

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем опыте общения с президентом страны Владимиром Путиным.



57-летний специалист заявил, что разговаривал с главой государства по ходу домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Я был на финале мундиаля, меня туда пригласил именно Путин. Он сам спортсмен и много делает для спорта.

Увольнение — это инициатива Путина? Это... Мы плохо слышим, нет?» — сказал Черчесов в эфире польской передачи Hejt Park.

Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Станислав Черчесов не исключил возможности поработать с национальной командой Турции.