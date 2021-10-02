Широков рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для выхода из группы в ЛЕ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о победе московского «Спартака» над «Наполи» (3:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Итог встречи очень удивил. «Наполи» вышел в ужасном состоянии на игру с красно-белыми. Гол на первой минуте матча их окончательно расслабил. Потом случилось удаление, после которого они уже не смогли собраться в кучу, а российский клуб грамотно воспользовался лишним футболистом.

Эта победа может стать началом хорошего отрезка для Витории в «Спартаке». Хотя следующий матч будет тяжелым, в Грозном всегда нелегко. А потом будет перерыв на сборные, после которого уже будет сложно развить нынешний успех.

Выйдет ли «Спартак» из группы? Об этом слишком рано говорить. Для выхода дальше нужно хоть раз обыграть «Лестер» и «Легию» на чужом поле», — приводит слова Широкова «СЭ».

Благодаря победе над итальянцами «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия с иронией отреагировал на эпизод с участием своего одноклубника Александра Соболева в матче с «Наполи».