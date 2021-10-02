Тренер «МЮ» опроверг информацию, что Роналду вмешивается в выбор тактики команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о том, что португальский форвард команды Криштиану Роналду станет вносить свои идеи в тактику команды.

«Это другое. Что вы хотите, чтобы я на это ответил? То, о чем мы говорим между нами, остается между нами. Однако у нас не было подобного разговора.

Пять мячей в пяти встречах в его возрасте говорят сами за себя. Надо уметь управлять собой. Это хороший пример для всех», — приводит слова наставника Sky Sports.

Ранее сообщалось, что водитель форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не смог заправить Bentley футболиста.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.