Салихова рассказала, почему Тиль не смог заиграть в «Спартаке»

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему голландский хавбек красно-белых Гус Тиль, выступающий за роттердамский «Фейеноорд» на правах аренды, не смог заиграть в столичном клубе.

«Голландский футбол очень специфичный. У Тиля голландская школа. Если его выкупит, например, «Аякс», то отобьются вложенные в него средства. Тиль — игрок для Нидерландов. Он там как рыба в воде.

А насколько было правильно так переплачивать за молодого футболиста? Как минимум, для него это сильная моральная нагрузка. Он единственный, кто отказался от части своей заработной платы и пошел на существенное понижение, чтобы уехать в аренду и играть. Кое-кто (по информации «РБ Спорт», речь идет о Хендриксе) из футболистов красно-белых на такие условия не согласился», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Полузащитник перешел в «Спартак» из «АЗ» в 2019 году. Тогда столичный клуб заплатил €19 млн, установив тем самым клубный рекорд.

Нынешний контракт игрока действует до лета 2023 года. После успешного выступления за «Фейеноорд» Тил был вызван в национальную сборную Нидерландов на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Ранее Гус Тилль заявил, что чувствовал себя несчастным в России.