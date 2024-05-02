Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исследователи узнали механизм обмана мозга оптическими иллюзиями

NatComms: стало известно, почему мозг видит несуществующие цвета и формы

close
100%
Mabit1, CC BY-SA 4.0 DEED/Wikimedia Commons

Немецкие нейробиологи из Тюбингенского университета узнали, что происходит в мозге при восприятии оптических иллюзий. Они изучили процессы обработки визуальной информации в мозге на лабораторных мышах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Ученые использовали тип оптических иллюзий, основанных на цветовом контрасте. Выбранное изображение представляло узоры тонких линий на сплошном белом фоне. Часть этих узоров была окрашена в салатовый цвет. За счет этого мозг воспринимал салатовые линии как часть сплошной фигуры с четкими границами — в данном случае круга. Замкнутая форма также выглядела ярче, чем окружающие ее полосы.

В действительности у «круга» нет замкнутого контура, а его центр — белого, а не салатового цвета.

Ученые показывали мышам изображения с оптическими иллюзиями и похожие рисунки без иллюзорного эффекта, отслеживая реакции в зрительной коре животных.
Зрительная кора состоит из шести слоев нейронов, пронумерованных от V1 до V6. Каждый уровень отвечает за обработку различных особенностей изображений. При этом нейроны V1 считывают базовый слой данных, а остальные слои относятся к высшим зрительным областям.

Оказалось, что нейроны слоя V1 воспринимают как иллюзорные, так и неиллюзорные области. Но в первом случае на реакцию уходит больше времени. Это означает, что при встрече с иллюзией слой V1 обращается к высшим зрительным областям, которые помогают ему обработать и достроить изображение.

Когда ученые подавили активность нейронов в высших зрительных областях, мыши перестали реагировать на иллюзии.

По словам исследователей, их открытие позволяет лучше понять механизмы работы сознания и обработки визуальных данных.

Ранее ученые выяснили, на какие движения глаза человека реагируют быстрее всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами