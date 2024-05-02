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В шахте имени Костенко в Казахстане произошло задымление

МЧС Казахстана: задымление произошло в шахте имени Костенко в Караганде

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Задымление произошло в шахте имени Костенко, расположенной в казахстанском городе Караганде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что задымление зафиксировали на четвертом конвейерном штреке плата К3. На этом фоне на объекте была объявлена эвакуация.

К 21:47 по местному времени (19:47 мск) на поверхность поднялись 187 горняков. При этом еще семь человек из числа руководителей участков и контролеров решили остаться в шахте с целью ее жизнеобеспечения и мониторинга ситуации.

«Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано», — уточнили представители МЧС Казахстана.

По предварительной информации, причиной ЧП послужило попадание инородного тела на ролик нижнего полотна конвейерной ленты. В результате работа ролика была заблокирована, и началось задымление.

Как рассказали в ведомстве, во время инцидента никто не пострадал.

Ранее в дренажной шахте на территории Белгородской области произошел прорыв пульпы песка.

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