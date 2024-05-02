На востоке Москвы загорелся завод по производству искусственного камня

Пожар произошел в трехэтажном административно-производственном здании, расположенном на востоке Москвы. Работающие на месте огнеборцы запросили для тушения возгорания авиацию, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время на пожар запросили авиацию», — рассказал источник агентства.

Также он добавил, что сотрудники экстренных служб запросили два наряда ГИБДД для регулирования дорожного движения в районе происшествия.

При этом, по данным Telegram-канала Shot, пламя охватило постройку на улице Буракова. Речь идет о заводе по производству искусственного камня, где из-за пожара возникла угроза обрушения кровли.

«Пожар случился на территории мебельного цеха на 3-м этаже и быстро распространяется по всей площади», — говорится в материале.

В официальном Telegram-канале МЧС РФ уточняется, что к текущему моменту площадь возгорания достигла 2 500 квадратных метров. Более того, между первым и вторым этажами здания произошло обрушение. Площадь рухнувшей конструкции составляет 1 000 квадратных метров.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. Также остается неизвестно, что именно послужило причиной возгорания.

Ранее в Санкт-Петербурге жители собрали средства в качестве награды для дворника, спасшего людей во время пожара.