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Газзаев рассказал, по силам ли ЦСКА обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге

Тренер Газзаев: ЦСКА вполне по силам обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что армейский клуб может обыграть петербургский «Зенит» во втором матче финала Пути РПЛ Кубка России, который состоится в Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Еще есть встреча в Санкт-Петербурге, и ЦСКА вполне по силам обыграть там «Зенит». Да, ЦСКА имел преимущество сегодня, но самое главное — результат. Теперь второй матч решит, кто из команд пройдет дальше», — сказал Газзаев.

Первый матч, который прошел в Москве 2 мая, завершился ничьей — 1:1.

Ответный поединок будет сыгран в Санкт-Петербурге 15 мая, начало игры — 20:45 по московскому времени. Победитель этого противостояния сразится в Суперфинале Кубка России с победителем противостояния между московским «Спартаком», который выбил столичное «Динамо», и калининградской «Балтикой», которая переиграла «Ростов» Валерия Карпина.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 50 очков. ЦСКА имеет 38 баллов и идет на восьмом месте.

Ранее тренер ЦСКА объяснил, почему не выбрал Акинфеева на игру с «Зенитом».

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