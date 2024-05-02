Соперник Медведева оставил ему трогательное послание

Чешский теннисист Иржи Легечка поддержал российского спортсмена Даниила Медведева, который был вынужден сняться по ходу их матча в рамках четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Поправляйся скорее, Даниил», — написал на телевизионной камере Легечка.

Медведев вызвал на корт физиотерапевта при счете 3:2 в первом сете. Предположительно, российского теннисиста беспокоил дискомфорт в области паха. После осмотра Медведева увели в подтрибунное помещение, однако в скором времени он вернулся, и игра продолжилась. Медведев доиграл первый сет (4:6), после чего решил завершить игру.

Легечка, соответственно, вышел в полуфинал, где сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

30 мая в рамках 1/8 финала турнира Медведев одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом. Встреча, которая продолжалась 1 час 44 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:4. Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

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