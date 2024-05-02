Найдена новая причина потери мышечной силы

Синхронизация между внутренними часами в мозге и тканях организма важна для поддержания силы мышц и нормального обновления кожи. Об этом сообщает MedicalXpress.

Работа клеток меняется в течение 24-часового цикла, что позволяет живым организмам подстраиваться под изменения окружающей среды. Отвечают за это обнаруженные в 1970-х годах циркадные (суточные) часы. Один вид часов, центральный, работает в мозге, а другой — в тканях тела (периферические часы).

В новом исследовании ученые обнаружили, что синхронизация между внутренними часами в мозге и клетках мышц и кожи важна для нормального функционирования организма. Если «сломаны» были периферические часы, то центральные часы поддерживали суточный ритм клеток кожи, но он шел по противоположному графику. В результате удвоение ДНК, например, происходило в дневное время, а не ночью. В светлое время суток кожа подвергается воздействию ультрафиолетового света, которое повышает риск появления мутаций — фактора риска рака. Поэтому рассинхронизация циркадных часов может способствовать развитию опухолей.

Также нарушение связи между циркадными часами в тканях и мозге приводило к ускоренной потере мышечной массы и силы у мышей. Воздействие на молекулы, которые ответственны за рассинхронизацию, может в будущем помочь в лечении многих возрастных заболеваний.

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