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Ульяновского художника Захарова задержали по делу об оскорблении чувств верующих

В Ульяновске задержали художника, подозреваемого в оскорблении чувств верующих

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Ульяновского художника Егора Захарова, известного под псевдонимом «Холтов», задержали по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает издание 73online.ru.

Работы Захарова-Холтова, по имеющейся информации, не понравились членам сообщества «Русская община». Активисты движения сочли творчество художника оскорбительным, а его воззрения на православие — преступными. В соцсетях они обвинили жителя Ульяновска в том, что он «публично топчется на святынях».

«Православие для Егора — религия гопников и деградантов, а ценностями, присущими русскому народу, судя по его творчеству, являются водка, колбаса и телек…» — написали они, после этой публикации на Холтова обратили внимание и силовики.

Они пришли к нему домой, выбив дверь в квартиру, задержали хозяина, положив его лицом в пол. По версии следствия, с 2014 года по 2021-й художник размещал в социальных сетях изображения и тексты, в которых глумился над почитаемыми в христианстве образами. Против него возбуждено уголовное дело о «публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих». Холтова отпустили под подписку о невыезде.

По данным СМИ, правоохранители заинтересовались ульяновским художником еще в марте, тогда у него изъяли картины, системный блок, а его самого доставили на допрос и отпустили через несколько часов. Холтов прокомментировал мартовское задержание и заявил, что проходил по делу в статусе свидетеля. Однако активисты, желающие привлечь художника к ответственности, пожаловались на него в Генпрокуратуру и обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее тату-мастера, работами которой были недовольны члены движения «Сорок сороков», задержали в аэропорту Пулково.

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