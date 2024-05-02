Ульяновского художника Захарова задержали по делу об оскорблении чувств верующих

Ульяновского художника Егора Захарова, известного под псевдонимом «Холтов», задержали по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает издание 73online.ru.

Работы Захарова-Холтова, по имеющейся информации, не понравились членам сообщества «Русская община». Активисты движения сочли творчество художника оскорбительным, а его воззрения на православие — преступными. В соцсетях они обвинили жителя Ульяновска в том, что он «публично топчется на святынях».

«Православие для Егора — религия гопников и деградантов, а ценностями, присущими русскому народу, судя по его творчеству, являются водка, колбаса и телек…» — написали они, после этой публикации на Холтова обратили внимание и силовики.

Они пришли к нему домой, выбив дверь в квартиру, задержали хозяина, положив его лицом в пол. По версии следствия, с 2014 года по 2021-й художник размещал в социальных сетях изображения и тексты, в которых глумился над почитаемыми в христианстве образами. Против него возбуждено уголовное дело о «публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих». Холтова отпустили под подписку о невыезде.

По данным СМИ, правоохранители заинтересовались ульяновским художником еще в марте, тогда у него изъяли картины, системный блок, а его самого доставили на допрос и отпустили через несколько часов. Холтов прокомментировал мартовское задержание и заявил, что проходил по делу в статусе свидетеля. Однако активисты, желающие привлечь художника к ответственности, пожаловались на него в Генпрокуратуру и обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее тату-мастера, работами которой были недовольны члены движения «Сорок сороков», задержали в аэропорту Пулково.