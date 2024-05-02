В полыхающем здании в Москве частично обрушилась кровля

В объятом пожаром трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы частично обрушилась крыша на 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций России в Telegram-канале.

«На 1 000 кв.м частично обрушилась кровля», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, огонь охватил 2 500 квадратных метров сооружения.

Данных о пострадавших пока что не поступало. Продолжается ликвидация возгорания.

Некоторое время назад оперативные службы сообщили, что пожар произошел в трехэтажном административно-производственном здании, расположенном на востоке Москвы. Работающие на месте огнеборцы запросили для тушения возгорания авиацию.Также проинформировали, что сотрудники экстренных служб запросили два наряда ГИБДД для регулирования дорожного движения в районе происшествия.

Ранее в Омской области загорелось предприятие.