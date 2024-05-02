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Pornhub зарегистрировался как налогоплательщик на Украине

На Украине налоги компании, владеющей Pornhub, направят на поддержку ВСУ

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Vadim Ghirda/AP

Компания Ethical Capital Partners, владеющая одним из самых популярных порносайтов в мире Pornhub, зарегистрировалась в качестве налогоплательщика на Украине. Об этом сообщил руководитель комитета Верховной рады по налогам и финансам Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«Компания, которой принадлежит сервис PornHub, <...> зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг», — написал он.

По словам чиновника, с сегодняшнего дня можно прослеживать уплату налогов этой компании.

«Теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только от Only Fans», — подчеркнул глава комитета Рады.

Согласно информации Гетманцева, компания, владеющая онлайн-сервисом Only Fans, за первый квартал 2024 года пополнила бюджет Украины на $0,7 млн. Парламентарий также отметил, что Украина по просмотрам на PornHub занимает 14-е место по миру.

В марте стало известно, что Pornhub приостанавливает свою деятельность на территории Техаса.

Ранее на Украине оштрафовали Pornhub.

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