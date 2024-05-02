Ученые выяснили, какие жиры вызывают болезнь Альцгеймера

Ученые из Университета Ровиры-и-Вирхили (Испания) обнаружили, что диета с высоким содержанием насыщенных жиров (содержатся в выпечке, мясных продуктах) ускоряет развитие болезни Альцгеймера путем воздействия на особые молекулы микроРНК. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

Исследование проводилось на группе лабораторных мышей, у которых болезнь Альцгеймера развилась во взрослом возрасте. Отмечается, что до начала исследований животные в течение шести месяцев соблюдали диету с высоким содержанием насыщенных жиров. Насыщенные жиры содержатся в мясе (говядине, свинине), сале, молоке, сливочном, пальмовом и кокосовом маслах, а также в промышленной выпечке. Также в эксперименте участвовали здоровые грызуны.

Ученые сосредоточились на изучении экспрессии 15 микроРНК — особых небольших молекул РНК, которые играют решающую роль в генетической регуляции в плазме крови и тканях мозга. Также исследователи стремились выяснить, как изменения в микроРНК, связанные с инсулином, влияют на когнитивные способности.

Анализ показал, что вследствие увеличения доли насыщенных жиров в рационе реакция на глюкозу и инсулин у мышей снизилась. Эти характеристики проявляются у людей с ожирением или сахарным диабетом второго типа. Кроме того, исследователи обнаружили изменения в различных микроРНК как в крови, так и в мозге животных.

Эти изменения были связаны с процессами, которые могут вызвать повреждение мозга, нейродегенерацию и снижение когнитивных способностей. В их числе накопление β-амилоидных бляшек (белковых отложений, которые образуются в мозге и являются маркерами болезни Альцгеймера), избыточная выработка тау-белка (который также может повреждать клетки мозга) и воспаление.

Ученые предположили, что избыток насыщенных жиров может провоцировать болезнь Альцгеймера и у людей. По словам исследователей, их открытие подчеркивает важность сбалансированного питания для профилактики нейродегенеративных заболеваний.

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