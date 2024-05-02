В Херсоне прогремели взрывы

На территории подконтрольного украинским властям города Херсон произошла серия взрывов. Об этом сообщает местная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Снова сообщают о взрывах в Херсоне», — указывается в публикации.

Согласно информации канала, в городе зафиксирован ракетный прилет.

Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

Незадолго до этого взрывы прогремели в Харьковской области Украины, там действовал режим воздушной тревоги. Позднее несколько взрывов было зафиксировано в Кривом Роге.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Днепропетровской области сообщили о повреждении административного здания.