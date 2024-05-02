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В МИД РФ назвали причину удаления Reuters слов Кэмерона о праве ВСУ бить по целям в России

Захарова: Reuters удалил слова Кэмерона об атаках ВСУ по РФ из-за резонанса

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила резонансное удаление агентством Reuters новости со словами главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание, что публикация была удалена через два часа после появления с комментарием редактора о пересмотре «некоторых деталей в материале».

«Уверена, он (Кэмерон) это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

2 мая Reuters сообщило, что министр иностранных дел Соединенного Королевства заявил о праве Украины наносить удары по целям на российской территории. По мнению Кэмерона, украинская сторона чувствует необходимость «защищать себя».

До этого бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина должна игнорировать требование Вашингтона не наносить удары по российским нефтезаводам.

Ранее Зеленского разозлила просьба США не атаковать российские НПЗ.

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