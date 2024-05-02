Врач рассказала об опасности валерианы для мозга

Длительное употребление добавок с валерианой может увеличить выработку гамма-аминомасляной кислоты в мозге. Это чревато развитием вторичной бессонницы после отмены приема препарата. Об этом журналу Discover рассказала доцент кафедры психиатрии Вашингтонского университета в Сиэтле Кэтрин МакКолл.

По данным Национального института здравоохранения (NIH), каждый третий взрослый в Соединенных Штатах страдает от недосыпа. Некоторые исследования показывают, что используемая в аюрведической медицине добавка ашваганда может уменьшить беспокойство и стресс, а также смягчить расстройства сна. Она может вызвать дискомфорт в желудке, диарею, тошноту и чувство сонливости. До сих пор ни одно исследование не изучало безопасность ашваганды в долгосрочной перспективе (более трех месяцев приема).

Другая добавка для улучшения сна — валериана. Убедительных доказательств ее эффективности или безопасности мало. Также неизвестно, безопасно ли использовать валериану во время беременности или кормления грудью. По этим причинам в своих практических рекомендациях 2017 года Американская академия медицины сна рекомендовала не использовать валериану при бессоннице.

Более современный вариант добавки для улучшения сна — мелатонин. Этот гормон способствует расслаблению и засыпанию и вырабатывается мозгом в темноте. Добавки с мелатонином безопасны, их иногда используют врачи-сомнологи. Гормон также может быть полезен при смене часовых поясов. Мелатонин — одна из наиболее изученных добавок для улучшения сна, однако его эффективность при хронической бессоннице сомнительна.

По данным Фонда сна, дефицит витаминов A, B, C, D, E или K может нарушить режим сна. Однако принимать их нужно только в случае подтвержденного дефицита. В противном случае их использование может навредить здоровью.

Хотя пищевые добавки могут показаться натуральными и безопасными, некоторые из них могут иметь непредвиденные последствия.

«В долгосрочной перспективе некоторые из них могут изменить структуру мозга. Например, валериана может увеличить выработку или активность гамма-аминомасляной кислоты, нейромедиатора, связанного со сном. Долгосрочное использование валерианы не было изучено, но некоторые лекарства, которые увеличивают выработку ГАМК, связаны с рецидивом бессонницы после их отмены. Поэтому возможно, что добавка с валерианой также может способствовать этому», — рассказала МакКолл.

Прежде чем принимать какие-либо добавки, нужно обратиться к врачу, чтобы выяснить причину нарушения сна. Это поможет найти безопасное и эффективное лечение.

Ранее российские ученые выяснили, что потребление богатой мелатонином пищи связано с улучшением эмоций у пожилых.