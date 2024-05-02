В Великобритании призвали пересмотреть санкционный список россиян

Члены комитета по Казначейству британской палаты общин провели слушания и заявили, что санкции против России недостаточно эффективны. Об этом сообщает РБК.

Участники слушания, которое прошло 30 апреля, также пришли к выводу, что санкции Великобритании против России предоставляют лазейки для их обхода.

Сообщается, что комитет принимал письменные комментарии от любых заинтересованных сторон до конца марта. Поступило три десятка писем, в том числе от Юридического общества Англии и Уэльса, Ассоциации британских страховщиков, Ассоциации сектора финансовых услуг Великобритании UK Finance и др.

Председатель комитета Хэрриет Болдуин констатировала, что спустя два с лишним года российская экономика способна зарабатывать деньги и расти.

2 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских партнеров, не повлияют на отношения Москвы с ними.

До этого издание Financial Times написало, что новый пакет санкций Вашингтона, вероятнее всего, затронет лица и банки за пределами США, которые прямо или косвенно связаны с конфликтом на Украине.

Ранее стало известно, на сколько рубль подешевел с начала СВО.