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Россиянка пырнула ножом партнера после того, как он сломал стиральную машину

Жительницу Югры осудили за нападение на сожителя с ножом во время бытовой ссоры

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Depositphotos

В ХМАО приговорили к условному лишению свободы женщину, которая порезала сожителя ножом из-за сломанной стиральной машины. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на решение Советского районного суда.

Обвиняемая и потерпевший поссорились. Она упрекнула мужчину в том, что он не помогает ей по хозяйству и даже сломал стиральную машину, он стал злиться и поднял на женщину руку. В тот момент его сожительница стояла около раковины и мыла посуду, но мужчина подошел к ней сзади, схватил ее за волосы и выкрутил назад руку.

Он начал кричать и потребовал, чтобы его подруга прекратила ругаться, но женщина взяла в свободную руку нож, который успела помыть, и ударила нападавшего, не разворачиваясь. На суде она заявила, что сделала это случайно.

Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и приговори к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Ранее мужчина трижды ударил почтальона ножом, потому что давно не получал писем.

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