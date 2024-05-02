Мостовой о ситуации «Спартака»: глупость, просто смешно

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой критически высказался о формате Кубка России, говоря о том факте, что московский «Спартак», проигравший в полуфинале Пути РПЛ, в итоге вышел в финал Пути регионов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Формат Кубка подразумевает такие ситуации. После того, как из «Спартака» убрали тренера в кавычках, все наладилось. Другое дело, что после проигрыша «Зениту», «Спартак» должен был вылететь. Глупость, просто смешно. Интересно было бы посмотреть, где еще в других странах команда бы вылетела, а потом играла дальше», — сказал Мостовой.

«Спартаком» руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович. Гильермо Абаскаль был уволен из клуба в середине апреля.

«Спартак» 1 мая в рамках полуфинала Пути регионов турнира обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0 и вышел в финал Пути регионов, где сразится с калининградской «Балтикой», которая 2 мая со счетом 1:0 одержала победу над «Ростовом». Игра состоится в Калининграде.

Действующим обладателем Кубка страны является московский ЦСКА. Команда продолжает выступление в турнире, подопечные Владимира Федотова дошли до финала Пути РПЛ, где сражаются с петербургским «Зенитом». Первый матч завершился со счетом 1:1. Ответный поединок будет сыгран в Санкт-Петербурге 15 мая, начало игры — 20:45 по московскому времени.

Ранее поражение «Динамо» от «Спартака» связали с «Зенитом».