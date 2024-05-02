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Овечкин предсказал, кто станет новым капитаном «Вашингтона»

Овечкин заявил, что Уилсон может стать новым капитаном «Вашингтона»

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Seth Wenig/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился размышлениями на тему того, у кого из хоккеистов команды больше нужных качеств для того, чтобы стать новым капитаном «столичных». Его слова приводит RMNB.

«Том Уилсон демонстрирует лидерские качества на льду и за его пределами с первого дня в НХЛ. Он всегда ориентирован на команду и партнеров в любой ситуации. Он всем помогает и является лидером для этой организации. Скорее всего, в будущем он будет капитаном», — заявил Овечкин.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Овечкин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории Лиги, отставая от канадца Уэйна Гретцки на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

«Вашингтон» разгромно проиграл серию четвертьфинала Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего

Ранее Овечкин рассказал, когда он завершит карьеру.

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