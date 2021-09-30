Олимпийский чемпион Васильев о словах Бе в адрес Логинова: пусть норвежцы дальше плачут

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова норвежца Тарьей Бе, который назвал россиянина Александра Логинова мошенником, передает Sport24.

Напомним, Бе написал в своей автобиографии, что он был недоволен победой Логинова в спринте на чемпионате мира 2020 года из-за того, что ранее россиянин отбывал дисквалификацию за допинг.

«У лузеров всегда должно темнеть в глазах. Сначала пусть вся эта норвежская бригада разберется со своей астмой. Логинов чист перед законом. А норвежцы пусть дальше плачут под одеялом», — сказал Васильев.

Перед стартом прошлого сезона Логинов тренировался под руководством личного тренера Александра Касперовича. В завершившемся сезоне Кубка мира Логинов выиграл смешанную эстафету в немецком Оберхофе и выиграл индивидуальную гонку в Антхольце. В составе сборной России он взял серебро и две бронзы в эстафете.

Логинов является чемпионом мира 2020 года в спринте, серебряным и четырехкратным бронзовым призером чемпионатов мира.