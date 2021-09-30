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Нигерийский футболист «Ганновера» хочет выступать за сборную России

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Claudio De Capitani/Global Look Press

Нигерийский футболист немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа хочет выступать за сборную России, сообщает Bild.

Стоит отметить, что хавбек является воспитанником московского «Локомотива».

Также Ондуа выступал за луганскую «Зарю», махачкалинский «Анжи» и швейцарский «Серветт».

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее российский тренер Юрий Семин высказался о вызове игрока итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в национальную сборную.

«В команде, тем более в такой, как «Аталанта», чересчур большая конкуренция. Миранчук впервые не играл две игры подряд, а так он постоянно выходит на поле. Его вызов — это правильное решение», — сказал Семин.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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