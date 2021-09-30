Тренер «Динамо» Шварц рассказал, над чем нужно работать в российском футболе

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, над чем нужно работать в российском футболе.

«Каждый из нас понимает, что нужно улучшать российский футбол, чтобы повысить его конкурентоспособность. Думаю, что образование тренеров в России — это то, над чем нужно работать», — сказал Шварц в эфире телеканала «Россия 24».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) бело-голубые занимают второе место, набрав 19 очков. В следующем туре «Динамо» встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 2 октября. Команды выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», набрав 23 балла.

Ранее наставник московского «Спартака» Руй Витория рассказал о проблемах команды перед игрой с «Наполи».

«У нас есть несколько проблем. Ларссон не готов, посмотрим, сможет ли он сыграть в следующих матчах или после матчей сборных. То же самое касается Кутепова, Рассказова, Хендрикса, Зобнина и других. Но мы приехали не для того, чтобы жаловаться», — сказал Витория.