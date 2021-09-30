«Бавария» выиграла 9 матчей подряд с общим счетом 45:5

«Бавария» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов разгромила киевское «Динамо» со счетом 5:0 и, таким образом, одержала победу в девятом матче к ряду.

Победная серия мюнхенского клуба длится с 17 августа. За девять встреч команда Юлиана Нагельсманна забил 45 мячей, пропустив при этом — пять.

После шести туров чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место, имея в активе 16 очков.

В Лиге чемпионов мюнхенцы также возглавляют таблицу с шестью очками.

В следующем матче подопечные Нагельсманна встретятся с «Айнтрахтом» в рамках Бундеслиги. Матч пройдет 3 октября на «Альянс Арене».

Победная серия «Баварии»:

«Боруссия» — «Бавария» — 1:3.

«Бавария» — «Кельн» — 3:2.

«Бремер» — «Бавария» — 0:12

«Бавария» — «Герта» — 5:0.

«РБ Лейпциг» — «Бавария» — 1:4.

«Барселона» — «Бавария» — 0:3.

«Бавария» — «Бохум» — 7:0.

«Гройтер» — «Бавария» — 1:3.

«Бавария» — «Динамо» (Киев) — 5:0.

Ранее «Барселона» повторила исторический антирекорд.