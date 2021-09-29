Наставник «Спартака» Витория рассказал о проблемах команды перед игрой с «Наполи»

Наставник московского «Спартака» Руй Витория рассказал о проблемах команды перед игрой с «Наполи», передает TuttoNapoli.

«У нас есть несколько проблем. Ларссон не готов, посмотрим, сможет ли он сыграть в следующих матчах или после матчей сборных. То же самое касается Кутепова, Рассказова, Хендрикса, Зобнина и других. Но мы приехали не для того, чтобы жаловаться», — сказал Витория.

«Наполи» примет «Спартак» на своем поле 30 сентября. Встреча начнется в 19.45 по московскому времени.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В девяти первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает восьмое место.

Ранее наставник итальянского «Наполи» Лучано Спалетти высказался о предстоящем матче Лиги Европы против московского «Спартака».