Павлюченко оценил шансы «Спартака» в матче против «Наполи» в ЛЕ

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко, говоря о предстоящем матче красно-белых с «Наполи» в Лиге Европы, заявил, что у московской команды нет шансов на победу. Слова Павлюченко передает «Матч ТВ».

«При всей моей любви к «Спартаку», думаю, что шансов у него все-таки нет. «Наполи» у себя дома каких-то возможностей вообще никому не оставляет. Даже в чемпионате Италии. В Москве, конечно, шансик был бы. Но на выезде… «Наполи» на сегодняшний день настолько хорош, что он шансов спартаковцам просто не оставит», — сказал Павлюченко.

Выездной матч красно-белых с итальянским клубом состоится 30 октября в 19.45 (мск).

В предыдущей игре Лиги Европы «Спартак» уступил польской «Легии» со счетом 0:1.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В девяти первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает восьмое место.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» с «Наполи».