Экс-президент «Локомотива» Наумов: верю, что «Зенит» победит с разницей в два мяча

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче петербургского «Зенита» с «Мальме» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«У «Зенита» одна цель: «Мальме» нужно обыгрывать дома по-любому. «Зенит» сделает все для того, чтобы выиграть. Будет очень тяжелый матч, закрытый со стороны «Мальме». Они будут играть от обороны и стараться использовать свои лучшие качества – стандарты. Вот этого нужно опасаться «Зениту», ни в коем случае нельзя фолить недалеко от штрафной, допускать угловых и таких моментов, которые могут позволить «Мальме» получить преимущество.

А в целом, «Зенит» все-таки по составу посильнее, и последние матчи показали, что неплохо выглядит четверка бразильцев и примкнувший к ним Дзюба. «Зенит» должен выиграть. Верю, что он победит с разницей в два мяча.

«Зенит» обязан брать очки у «Мальме» и потом еще постараться побороться за второе место. Хотя это, конечно, будет крайне сложно, но третье место в группе «Зениту» по силам занять. Если третье место не займет, это можно будет считать провалом. Третья строчка – ожидаемый результат, а если получится вторая, то это будет великолепно.

Мы вроде сейчас говорим, что «Ювентус» якобы не тот – на самом деле, команда по-прежнему сильна и одолеть ее будет крайне сложно. А вот «Мальме» надо проходить – это безусловно. Обыгрывать и дома, и на выезде», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Сине-бело-голубые сыграют с «Мальме» дома 29 сентября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.45 (мск).

В первом туре подопечные Сергея Семака уступили лондонскому «Челси» (0:1), а шведский клуб проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3).

Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Мальме» в Лиге чемпионов.