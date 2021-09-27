Тренер «ПСЖ» высказался о конфликте между Неймаром и Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, отвечая на вопрос о конфликте нападающих Килиана Мбаппе и Неймара, заявил, что инцидент наделал много шума за пределами клуба, но внутри ничего не было. Слова специалиста передает L'Équipe.

«Мбаппе и Неймар — два фантастических парня. В футболе такие вещи случаются. Здесь цель — победить. Инцидент наделал много шума за пределами клуба, но внутри ничего не было. Эти двое болтали, вы видели на тренировке, что они шутили между собой. Я тоже разговаривал с ними», — сказал Почеттино.

Сообщалось, что отношения Мбаппе и Неймара резко ухудшились с приходом в команду Лионеля Месси.

Мбаппе и Неймар перешли в «ПСЖ» в 2017 году. В составе команды они стали трехкратными чемпионами Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратными обладателями Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратными победителями Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Ранее Почеттино после матча Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:1) высказался о первом совместном появлении на поле нападающих Месси, Неймара и Мбаппе.