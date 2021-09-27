Овечкин не попал в топ-10 игроков по версии NHL Network

Три российских хоккеиста попали в десятку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network.

Рейтинг, составленный аналитиками, ведущими эфира и экспертами, опубликован на официальном сайте лиги. Лучшим среди россиян стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занимающий четвертое место. На седьмой позиции располагается его одноклубник Андрей Василевский. Он находится выше остальных вратарей лиги. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал девятым.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает 17-е место, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин – 33-е, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов – 35-е.

Первое место в рейтинге занимает капитан «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид, вторым идет нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на третьей строчке располагается форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Новый сезон НХЛ стартует 13 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Тампа» примет «Питтсбург».

Ранее Панарин ответил на слухи, что он отказывается выступать за сборную России.