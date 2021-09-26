Стал известен потенциальный соперник Петра Яна на турнире UFC 267

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян может провести бой с Кори Сэндхагене в ночь с 30 на 31 октября, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, Ян должен был подраться с американцем Алджэмейном Стерлингом, но представитель Северной Америки снялся с поединка.

Отмечается, что Стерлинг снялся из-за проблем с шеей после операции, связанной с травмой, которую атлет получил в колледже.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, прокомментировал снятие Алджамейна Стерлинга с боя против атлета из России.