Кличко оценил победу Усика в поединке с Джошуа

Бывший боксер Виталий Кличко отреагировал на победу Александра Усика в поединке против Энтони Джошуа, передает «Чемпионат.com» .

«Отличный и очень умный поединок. Усик проделал отличную работу! Я счастлив, как и все на Украине. Там все взбудоражены. Это отличный результат Александра», — сказал Кличко.

Бой продлился все 12 раундов. В конце поединка Усик был близок к тому, чтобы нокаутировать своего британского соперника.

Поединок проходил в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур».

Усик на ринге провел 19 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Джошуа провел 26 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел два поражения. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Ранее Усик рассказал о своих планах после победы над Энтони Джошуа.