Российский боксер Лебедев прокомментировал победу украинца Усика в титульном бою

Российский боксер Денис Лебедев, комментируя победу украинца Александра Усика в поединке против британца Энтони Джошуа за титулы WBA, WBO, IBF и IBO, заявил, что «ни разу не видел, чтоб Энтони стоял на такой ширине ног». Слова Лебедева передает передает «Спорт-Экспресс».

«Александр просто деклассировал Джошуа! Я ни разу не видел, чтоб Энтони стоял на такой ширине ног! Не знаю, с чем это связано... Так не должно быть. В конце Саня его бы просто прикончил! Там уже все! И вы заметили, гонг прозвучал раньше секунд на восемь! Это победа и всего славянского народа, и всех болельщиков Усика. Мы все за него болели!», — сказал Лебедев.

Бой продлился все 12 раундов. В конце поединка Усик был близок к тому, чтобы нокаутировать своего британского соперника.

Поединок проходил в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур».

Усик на ринге провел 19 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Джошуа провел 26 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел два поражения. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Ранее Джошуа прокомментировал поражение от Усика.