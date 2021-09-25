В Госдуме отреагировали на предложение Путина провести в России еще один ЧМ по футболу

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на предложение президента России Владимира Путина провести в России еще один чемпионат мира по футболу, передает «Спорт-Экспресс».

«Я всеми руками за. Другое дело, что до конца 2022 года будет еще наша дисквалификация. Нас до этого времени даже слушать никто не будет. Но надо готовиться, строить объекты», — сказал Свищев.

Напомним, Россия принимала мировое первенство в 2018 году. Чемпионами мира стала сборная Франции, обыграв в финале Хорватию со счетом 4:2.

Российская национальная команда, которой руководил Станислав Черчесов, вышла в 1/4 финала, где уступила в серии пенальти хорватам. На групповом этапе Россия обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), а также уступила Уругваю (0:3). В первом раунде плей-офф Россия сенсационно обыграла в серии пенальти Испанию.

Чемпионаты мира проводятся с 1930 года раз в четыре года. Мундиали не проводились в 1942 и 1946 годах из-за Второй мировой войны. В 2022 году мундиаль пройдет в Катаре, а в 2026 — в США, Канаде и Мексике.