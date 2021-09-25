Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера в «Ростове»

«Ростов» объявил о назначении Заура Тедеева на пост исполняющего обязанности главного тренера команды после отставки Юрия Семина. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Тедеев работает в системе ростовского клуба с 2019 года. В сезоне 2019/20 специалист был назначен старшим тренером молодежной команды «Ростова».

Под руководством 40-летнего специалиста в сезонах-2020/21 и 2021/22 молодежка ростовчан повторила рекорд Молодежной лиги по количеству победных матчей подряд (13).

Ранее сообщалось, что Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова».

Семин возглавил «Ростов» 4 августа. Соглашение было рассчитано на два года. Таким образом, специалист сменил на данном посту Валерия Карпина.

После восьми туров «Ростов» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При Семине команда одержала одну победу в семи играх. Последним матчем для 74-летнего специалиста во главе южан стала встреча против «Чайки» (0:1) в Кубке России.