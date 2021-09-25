Кавазашвили: если «Спартак» проиграет «Уфе», это будет болезненный пинок от Газизова

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о предстоящем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Уфа».

«Если «Спартак» сегодня проиграет «Уфе», это будет очень болезненный пинок под зад от Газизова. Столичный клуб на данный момент и так в плохом состоянии, не хватало еще разгромно проиграть на своем поле экс-гендиректору, как в прошлом матче.

Если и этот матч команда проиграет, Витория должен сам написать заявление об уходе. Потому что это будет означать, что игроки не хотят играть за тренера, что он им не нравится», — приводит слова ветерана Sport24.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 (мск). Красно-белые после восьми туров с десятью очками идут на девятой строчке в таблице РПЛ. «Уфа» с восемью очками на 12-й позиции.

В следующем туре столичный клуб сыграет в гостях против грозненского «Ахмата» 3 октября, а «Уфа» в этот же день примет на своем поле «Урал».

Ранее сообщалось, что бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал о готовности возглавить московский «Спартак».