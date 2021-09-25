Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил, до скольки лет будет играть Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, отвечая на вопрос, до скольки лет будет выступать нападающий Криштиану Роналду, заявил, что он бы не удивился, если он продолжить играть в 40 лет. Слова Сульшера передает Sky Sports.

5 февраля португальцу исполнится 37 лет.

«Как долго сможет продержаться на профессиональном уровне Криштиану Роналду? Я бы не удивился, если он продолжит выступления и в 40 лет, совсем нет, всё из-за того, что я вижу, как он следит за собой», — сказал Сульшер.

Сульшер считает, что Роналду вложил всего себя, чтобы достичь такого уровня, на каком он сейчас находится, а также отметил, что его успех частично заложен в его ДНК.

«Надеюсь, это продлится ещё несколько лет. Легендарный спринтер Линфорд Кристи был уже в довольно зрелом возрасте (32 года. — Прим. ред.), когда выиграл свое золото Олимпийских игр, так что это никогда не является проблемой», — добавил наставник «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне чемпионата Англии Роналду провел два матча, забив три мяча.

Ранее Сульшер рассказал, что Роналду демонстрирует свой профессионализм, что положительно сказывается на остальных футболистах команды, а также отметил, что португалец знает, что не будет играть в составе манкунианцев в каждом матче.