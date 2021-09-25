Наставник «МЮ» считает, что его игроки бьют меньше пенальти из-за тренера «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер, говоря о том, что в пользу его команды арбитры стали назначать меньше 11-метровых ударов, вспомнил слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о несправедливости судейства в Английской премьер-лиге. Слова Сульшера передает Daily Mail.

Напомним, Клопп однажды заявил, что за два года в пользу манкунианцев было назначено больше пенальти, чем за пять с половиной лет пробил «Ливерпуль». Сульшер считает, что слова Клоппа — способ повлиять на судей.

«Мы просто должны надеяться, что будем получать заслуженное. В последних двух матчах в нашу пользу должны были назначить три пенальти. Один тренер беспокоился о том, сколько нам дают пенальти, и после этого, похоже, пенальти стало назначать сложнее. С того момента я почувствовал большую разницу.

Нужно просто оставить судьям право разбираться в этом и надеяться, что очень скоро они начнут принимать правильные решения», – заявил Сульшер.

После пяти туров команда Сульшера делит первую строчку турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем», имея в активе 13 очков. «Вест Хэм» располагается на восьмом месте лиги, набрав восемь очков.

В следующем матче АПЛ клуб из Манчестера встретится с «Астон Виллой» 25 сентября. «Вест Хэм» в этот же день сыграет с «Лидсом».

Ранее «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Английской лиги потерпел поражение от «Вест Хэма» со счетом 0:1.