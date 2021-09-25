Депутат Госдумы Шипулин: мне пишут, что я «жулик и вор»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин в Instagram заявил, что многие пользователи социальных сетей критикуют его победу на выборах в Госдуму.

«Уже второй день наблюдаю, как под моим предыдущим постом идет «священная война» — одни пишут, мол, нельзя спортсменам быть депутатами, другие говорят, что все депутаты бездельники, третьи обвиняют меня, что я «жулик и вор». Рад, что были и комментарии со словами поддержки.

В общем, с «третьим» даже дискутировать не вижу смысла. Таких не переубедить. Поэтому пишу, скорее, для «первых», «вторых» и тех, кому интересна моя работа», — написал Шипулин.

В 2019 году Шипулин одержал победу на выборах депутатов Государственной думы по №174 «Серовскому» округу в Свердловской области.

Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, обладатель малого Кубка мира в зачете масс-стартов (2014-2015), абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008, двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте.

Ранее Шипулин назвал средневековьем факт занижения оценки студенту из-за цвета волос.