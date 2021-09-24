Трусова снялась с этапа Кубка России из-за проблем со здоровьем

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила на официальном сайте, что бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани.

В организации отметили, что 17-летняя спортсменка, лидировавшая после короткой программы (74,53 балла), не сможет продолжить выступление на соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

Однако по информации «Матч ТВ», ученица Этери Тутберидзе изначально не планировала выступать во второй день турнира. Она выступила в короткой программе для отработки тройного акселя, который не смогла исполнить.

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о тройном акселе фигуристки.