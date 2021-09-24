Боксер Джошуа поделился ожиданиями от боя с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя с украинцем Александром Усиком.

«Этот бой дает мне мотивацию попробовать себя против правши. Это было непросто, но мы получали удовольствие от тренировок, потому что видели прогресс. Если видно прогресс, то кто угодно захочет делать еще больше», — сказал Джошуа на пресс-конференции перед поединком.

Напомним, что бой между атлетами пройдет в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Усик на ринге провел 18 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

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