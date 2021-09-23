Комментатор Орлов ответил на призыв гнать Дзюбу поганой метлой из спорта

Комментатор Геннадий Орлов, комментируя слова четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о том, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбу нужно выгнать из спорта, заявил, что экс-биатлонист — очень скандальный человек.

«Александр Тихонов сказал, что Артема надо гнать поганой метлой из спорта? Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион, но это очень скандальный человек. Он всех гонит откуда-то куда-то. Ему кажется, что титул четырехкратного олимпийского чемпиона позволяет ему делать всем замечания. У него было большое подсудное дело, они с братом обвинялись в покушении на губернатора Кузбасса. Это эпатажный скандалист. Почему игрок, который не может играть из-за травмы или болен, сразу предатель родины?» — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».

Дзюба мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее Карпин прояснил ситуацию с отказом Дзюбы от вызова в сборную России.