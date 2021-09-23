Фетисов назвал главного хоккеиста мира

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментируя отношения между президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелем и Россией, заявил, что функционер не может не поддержать страну, которая вложила в развитие хоккея больше, чем другие государства. Слова Фетисова передает «Чемпионат».

«Как он может не поддержать страну, которая за последние 15 лет вложила в развитие хоккея больше, чем какая-либо другая? Мы построили 400 крытых катков, открыли профессиональную хоккейную лигу, запустили молодежную, ВХЛ, Ночную хоккейную лигу. Единственное, нам нужно наполнить смыслом детский хоккей, который сегодня страдает, а так…

По структуре, по вложениям Российская Федерация с главным хоккеистом мира Владимиром Владимировичем Путиным вложила в развитие хоккея, как ни одна страна в мире», – сказал Фетисов.

Ранее Фетисов назвал фамилии специалистов, которые должны войти в тренерский штаб сборной России.