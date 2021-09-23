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Хоккеист Дацюк высказался о возможности стать президентом Международной федерации хоккея

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РИА Новости

Нападающий Павел Дацюк высказался о возможности стать новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF). Слова Дацюка передает «Чемпионат».

«Забил, возможно, будущему президенту ИИХФ? Вы бы мне раньше сказали, я бы лез на пятак, играл в полную силу. Президент ИИХФ Павел Дацюк? Звучит, звучит», — сказал Дацюк.

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил о том, что он уходит в отставку.

В 1994 году Рене Фазель был избран президентом IIHF, оставаясь с тех пор ее бессменным руководителем на протяжении четырех сроков.

На данный момент продолжение карьеры 43-летнего хоккеиста в «Автомобилисте» остается под вопросом.

Дацюк — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года.

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