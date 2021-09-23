Глава Международной федерации хоккея ответил на вопрос о принятии российского гражданства

Глава Международной федерации хоккея (IIHF), который скоро покинет свой пост, Рене Фазель, отвечая на вопрос о возможном принятии российского гражданства, заявил, что для ответа ему сначала нужно выучить русский язык. Слова Фазеля передает «Чемпионат».

«Совершенно точно невозможно посчитать количество времени, которое я провёл в России. Могу сказать, что впервые я здесь побывал в 1981 году в Минске, потом в Москве. Насчет того, чтобы принять российское гражданство, почему нет. В первую очередь нужно как следует выучить русский язык, чтобы ответить на этот вопрос», — сказал Фазель.

В 1994 году Рене Фазель был избран президентом Международной федерации хоккея, оставаясь с тех пор ее бессменным руководителем на протяжении четырех сроков.

Ранее Рене Фазель высказался о возможном составе сборной России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.